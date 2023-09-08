Меню, холодная еда, шведский стол: в Роспотребнадзоре ответили на вопросы о школьном питании

Школьное питание не перестает вызывать массу вопросов у учеников и их родителей. Одни не довольны ассортиментом блюд, другие жалуются на холодную еду, а третьи вовсе задумываются о шведском столе. Директор Новосибирского НИИ гигиены Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Ирина Новикова ответила на главные вопросы о питании детей в школах.

Можно ли повлиять на составление меню в школьных столовых?

У родителей есть несколько способов участия в составлении меню в школьной столовой. Новикова пояснила, что они могут проводить собрания с участием администрации учреждения и представителей поставщиков питания, дегустации и другие мероприятия, чтобы обсудить меню. Также родители имеют право обратиться по этому вопросу в органы управления образованием и Роспотребнадзор. Слова эксперта приводит пресс-служба ведомства.

Однако перед формированием предложений гражданам необходимо изучить требования к школьному питанию.

Как решить проблему холодных блюд?

Холодные блюда – одна из наиболее обсуждаемых проблем питания в школах. В прошлом и нынешнем году контролирующие органы проверили свыше 70 тысяч блюд – действующим требованиям (75 градусов для супов и 65 для гарниров) не соответствовали только 1,3% образцов. При этом вопросы о температуре еды в школьных столовых не прекращаются, рассказала Новикова.

Она посоветовала образовательным учреждениям принять локальные акты, по которым контроль за выдачей блюд и накрыванием на стол обеспечивался бы должным образом. Школы сами решают, как именно им нужно накрывать на стол, чтобы еда отвечала температурным требованиям. Регламент определяется исходя из размера учреждения и обстоятельств, отметила эксперт.

Шведский стол – возможно?

Некоторые родители хотят, чтобы у их детей в школе был выбор из нескольких блюд – хотя бы по две позиции первого, второго и третьего. Новикова пояснила, что такой вариант не запрещен и даже приветствуется. Единственное, организовать это в условиях школьной столовой может быть затруднительно.

По мнению экспертов, подобие шведского стола актуально больше для старшеклассников, поскольку они предъявляют определенные требования к еде, хотят выбирать блюда и готовы к этому. Вводить такое питание для учащихся младших классов не совсем рационально.

Так что если у школы есть ресурсы для организации шведского стола, она может это сделать. У Роспотребнадзора есть лишь одно требование – чтобы питание было безопасным и полноценным.