В Петербурге открыли памятную плиту севастопольцам-защитникам Ленинграда во время блокады

На Пискаревском мемориальном кладбище установили плиту севастопольцам-защитникам Ленинграда во время блокады. Об этом заявили в администрации Петербурга.

В Петербурге состоялось торжественное открытие памятной плиты севастопальцам, участвовавшим в защите Ленинграда во время блокады. Памятник установили на Пискаревском мемориальном кладбище в День памяти жертв блокады Ленинграда. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Смольный выразил благодарность губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, который принял участие в церемонии за проявление заботы к блокадникам, проживающим в Севастополе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге отменили парад в честь 80-летия освобождения от блокады. Решение было принято в связи с поступившей просьбой от министерства обороны. Вместо торжественного мероприятия 27 января будет организована выставка военной техники.