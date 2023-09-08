РЖД вернет бесплатный проезд блокадникам раз в год

РЖД вернет бесплатный проезд блокадникам раз в год
Фото: Baltphoto /Виктория Ламзина

РЖД восстановит в правах на бесплатный проезд раз в год всех жителей блокадного Ленинграда. Об этом заявила Валентина Матвиенко.

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) с 1 декабря вернет блокадникам право на бесплатный проезд раз в год по железным дорогам. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как сообщает ТАСС, Матвиенко подчеркнула, что жители блокадного Ленинграда, в отличие от тех, кто награжден медалью за оборону Ленинграда, в свое время были лишены льготы, права воспользоваться раз в год бесплатным проездом по железной дороге к родным, близким, в памятные места. По поручению главы государства этот вопрос начали решать, поэтому с 1 декабря абсолютно все жители блокадного Ленинграда будут восстановлены в праве на бесплатный проезд по РЖД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге открыли памятную плиту севастопольцам-защитникам Ленинграда во время блокады.

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