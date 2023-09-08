Мурманское шоссе перекроют на два часа 11 сентября

Мурманское шоссе перекроют на два часа 11 сентября
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

На Мурманском шоссе на два часа будет закрыт проезд 11 сентября. Через Свирь будет проходить танкер.

На два часа ограничат автомобильное движение по Мурманскому шоссе (трасса «Кола») 11 сентября. Информацией об этом поделились в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Отмечается, что будет закрыт участок на 236-м километре.

Ограничения для водителей будут действовать с 13:00 до 15:00. В это время будут разведены мосты через Свирь для пропуска вниз по реке судна ARCTURUS STAR. Автомобилистов в связи с ограничениями движения призвали заранее выбрать альтернативный маршрут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев предупредили о новых ограничениях движения с 7 сентября. Информацией об этом поделились в пресс-службе государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Так, с 7 сентября по 15 декабря ограничат проезд по Уральской улице от Наличной улицы до проспекта КИМа в Василеостровском районе.

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