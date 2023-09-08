Васильев колко оценил наряды Лолиты

Историк моды Александр Васильев высказался о стиле артистки Лолиты Милявской. Он отметил позитивные изменения.

Историк моды Александр Васильев долгое время является лицом шоу «Модный приговор». Эксперт высказывается об обликах звезд и вне программы. Он строго оценивает стиль известных людей, когда те выходят в свет. Его «жертвой» стала и артистка Лолита Милявская: он «прошелся» даже по ее похудению.

Васильев считает, между женщиной и ее платьем должна быть дистанция. А Лолита, по его мнению, была в теле и очень любила себя обтягивать. Это создавало эффект «микояновской колбасы». С того времени она действительно сильно похудела, и перестала носить обтягивающие вещи. Совет пошел, заявил Васильев в интервью «Легенде» YouTube-канала RTVI.

На данный момент исполнительница хита «На Титанике» и историк моды находятся в теплых отношениях.

«Лолита меня обожает. Это одна из тех женщин, которые мне постоянно пишут в соцсетях. Она со мной очень любезна, ей все очень нравится» — делится звездный эксперт.

Лолита смогла похудеть на 20 килограммов после развода с пятым мужем. Она объясняла, что причина лишь в пережитых тяжелых эмоциях. Кроме того, артистка прибегала к помощи врача-эндокринолога, который рассказал, от каких продуктов в рационе нужно избавиться. После борьбы с весом, звезда взялась за стиль в одежде. Поклонники в социальных сетях оценили преображение звезды. Все чаще Лолита выходит на публику в элегантных платьях, подчеркивающих достоинства фигуры.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что певица Лолита лишилась голоса из-за болезни.