В Петербурге «слетела» система отслеживания общественного транспорта

В Петербурге «слетела» система отслеживания общественного транспорта
Фото: Baltphoto

В Петербурге перестала работать система отслеживания общественного транспорта. Горожане столкнулись с неудобствами при поездках.

В Петербурге местные жители временно потеряли возможность отслеживать общественный транспорт, так как система отслеживания общественного транспорта перестала работать. Информацией об этом поделились в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

В сообщении отмечается, что на Портале общественного транспорта Северной столицы временно не предоставляется информация о текущем местоположении общественного транспорта. Горожане столкнулись с неудобствами при использовании наземного общественного транспорта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в центре Петербурга заметили ретроавтобусы. В субботу, 2 сентября, на линию вышли сразу четыре отреставрированных ретроавтобуса, на которых можно прокатиться бесплатно.

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