Петербуржцам пообещали летнее тепло с 9 сентября

В Петербурге ожидаются теплые и солнечные выходные. Высокая температура продержится и на следующей неделе.

На погоду в Петербурге начнет оказывать влияние антициклон. По этой причине петербуржцам еще стоит ждать тепла. Информацией об этом поделился главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем телеграм-канале.

Воздух в субботу, 9 сентября, прогреется до +23 градусов. Кроме того, на следующей неделе потепление продолжится. Кроме того, синоптик пообещал жителям города на Неве солнечные дни. Колесов отметил, что ночи в Ленинградской области могут быть по-настоящему холодными: от +1 до +5 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге запустили городской водный транспорт. Скоростные судна на подводных крыльях «Метеор» будут курсировать между «Речным вокзалом» и остановкой «Эрмитаж Нижний» через Синопскую набережную.