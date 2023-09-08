В четырех районах Петербурга введут новые ограничения движения

В четырех районах Петербурга начнут действовать новые транспортные ограничения. Об этом сообщили в ГАТИ.

С 11 сентября в Петербурге начнут действовать новые ограничения движения. Коррективы затронут Василеостровский, Московский, Красногвардейский и Пушкинский районы. Информацией об этом поделились в пресс-службе ГАТИ.

В Василеостровском районе с 11 сентября по 10 октября не проехать будет по 10-11-й линии Васильевского острова от Малого проспекта В.О. до Среднего проспекта В.О. В Московском районе с 11 сентября по 22 марта 2024 года автомобилистам будет недоступен проезд по Цветочной улице от Иркутской улицы до Рощинской улицы. В Красногвардейском районе с 11 по 27 сентября остановят движение по боковым проездам Пискаревского проспекта от Нартовской улицы до улицы Руставели. В Пушкинском районе с 11 по 28 сентября в Шушарах не проехать будет по Витебскому проспекту.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге запустили городской водный транспорт. Скоростные судна на подводных крыльях «Метеор» будут курсировать между «Речным вокзалом» и остановкой «Эрмитаж Нижний».