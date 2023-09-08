В России скорректировали сроки покупки билетов на поезда дальнего следования

В России скорректировали сроки покупки билетов на поезда дальнего следования
Фото: Baltphoto /Дарья Иванова

В России поменяли сроки покупки билетов на поезда дальнего следования. Теперь их можно купить за 90 суток, как и раньше.

В России возобновили продажу билетов на поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления. Дело в том, что были сняты все ограничения, связанные с масштабными ремонтными работами в Центральном транспортном узле. Ограничения затрагивали такие направления как Москва, Петербург, Краснодарский край, Приволжье, Урал и Северный Кавказ. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Теперь билеты, как и раньше, можно купить за 90 суток до отправления. Например, 9 сентября можно приобрести билет на 6 декабря.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что депутат объяснил необходимость новых правил перевозки несовершеннолетних в поездах. Новые правила перевозок пассажиров в поездах возмутили общественность.

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