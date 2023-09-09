Петербуржцам рассказали, как приучить ребенка к гигиене

В петербургском отделении Роспотребнадзора рассказали, как приучить ребенка к гигиене. Прежде всего, родители сами должны стать примером и соблюдать правила.

Иногда непросто приучить ребенка к элементарным правилам гигиены: чистке зубов, умыванию, переодеванию. В петербургском отделении Роспотребнадзора родителям рассказали, как привить детям полезные привычки, которые помогут сохранить здоровье. Информацией об этом поделились в пресс-службе ведомства по региону.

Так, это касается базовых правил гигиены, которые необходимо соблюдать не только детям, но и взрослым. Ребенок должен понять, что делать уборку в комнате необходимо, а еще в ней нельзя находиться в уличной одежде. Также нужно ежедневно менять одежду и принимать душ. Кроме того, нужно донести до ребенка, что необходимо всегда мыть руки при возвращении домой с улицы и перед едой. Ребенку будет важно знать, что обмениваться бутылками и стаканами – небезопасно.

Для того, чтобы дети усвоили эти правила гигиены, необходимо помочь им в этом. Для начала, необходимо объяснить правила на словах. При этом обязательно, чтобы пространство было комфортным для малыша. Кроме того, при необходимости можно перевести разговор в игровую форму. Также может помочь подбор детских средств для ухода, который напоминает игрушки. Кроме того, родители сами должны подавать пример детям и соблюдать все правила.

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