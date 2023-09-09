В Ленобласти из леса вывели двух заблудившихся ночью человек

В Ленобласти спасатели помогли выйти из леса двум заблудившимся людям. Пожилого мужчину передали родственникам.

В субботу, 9 сентября, двум жителям Ленинградской области, которые заблудились в лесу ночью, помогли выбраться спасатели из Тосно и Шлиссельбурга. Информацией об этом поделились в пресс-службе региональной аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Первые поисковые мероприятия проходили рядом с деревней Красные Горы Лужского района. Там женщина потерялась в лесном массиве, ей помог выйти поисково-спасательный отряд из Тосно. А в Кировском районе спасатели из Шлиссельбурга помогли пожилому мужчине, его передали родным.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что восьмидневный труп подводного охотника вытащили спасатели в Гатчинском районе. Дежурные смены поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга проводили поисковые работы на акватории и береговой линии озера.