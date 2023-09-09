Симона Юнусова дала оценку новой подружке своего сына Тимати

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова оценила новую пассию сына. Обычно, она даже не запоминает имена подружек артиста.
Многие гадают, когда же рэпер Тимати расстанется со своей очередной избранницей, 20-летней петербургской моделью Валентиной Ивановой, которая младше артиста в два раза. Девушка уже не скрывает свои отношения с Тимуром. Кроме того, она смогла понравиться даже матери рэпера, Симоне Юнусовой, которая даже перестала запоминать имена многочисленных подружек сына.
Как сообщают «7 дней», Юнусова высказала, что у нее прекрасные отношения с Валентиной, она ценит ее искренность. Бабушка двух внуков от разных женщин высоко оценила 20-летнюю модель, которая в два раза младше ее сына. Симона даже познакомилась с мамой подружки Тимати.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что случилось между Тимати и Грефом.