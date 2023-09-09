В Петербурге будут судить аферистов по делу об обмане на 90 млн рублей

В Петербурге под суд пойдут аферисты, обманувшие граждан на 90 млн рублей. Преимущественно их жертвами были старики.

Следователи Красногвардейского района Петербурга завершили расследование уголовного дела в отношении трех мужчин 1959, 1996 и 1963 годов рождения. Их обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Информацией об этом поделились в пресс-службе следственного комитета Северной столицы.

По данным следствия, соучастники с марта 2019 года по июнь 2022 года в Петербурге и Москве действовали от имени трех потребительских кооперативов и заключили со 116 гражданами, преимущественно пенсионерами, договоры внесения добровольных взносов с начислением доходности и договоры передачи личных сбережений пайщиков, при этом не собираясь соблюдать условия. В результате аферисты заполучили более 90 млн рублей. У мошенников изъяли имущество на общую сумму 280 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Красногвардейский райсуд вынес приговор экс-полицейскому по делу о мошенничестве с недвижимостью.