Мария и Павел Погребняк развелись

Мария и Павел Погребняк развелись
Фото: pxhere

Мария и Павел Погребняк расторгли брак. Теперь дети будут жить с матерью.

Накануне суд развел Марию и Павла Погребняк, проживших в браке 17 лет и ставших родителями троих сыновей. Павел молчит, а Мария сделала заявление о новом статусе. По слухам, Павел изменял жене, хотя сама она опровергает подобные домыслы в свой адрес. По ее словам, несмотря на проблемы в браке, теплые отношения сохранить удалось.

Как сообщает Starhit, Мария рассказала, что дети останутся с ней, а Павел будет часто видеться с ними. Незадолго до развода она публиковала странный пост в социальных сетях, рассуждая, что «иногда, когда тебе кажется – тебе действительно кажется». Поклонники предположили, что Мария хочет вернуть спортсмена.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российские звезды посетили школьные линейки. Многие не упустили возможности нарядиться.

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