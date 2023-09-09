Прокуратура проводит проверку по факту массового отравления петербуржцев едой из доставки

Петербургская прокуратура организовала проверку по факту массового отравления горожан едой из доставки. Петербуржцы заказали продукты через сервис «Самокат», теперь они госпитализированы.

Прокуратура Невского района Петербурга организовала проверку по факту массового отравления горожан едой производства компании Greenbox. Информацией об этом поделились в пресс-службе надзорного ведомства по Северной столице.

В сообщении отмечается, что на контроль также взяты результаты проверки, проводимой Роспотребнадзором. Напомним, почти 70 человек отравились едой, заказанной через сервис доставки «Самокат» в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что уже 69 петербуржцев отравились едой из доставки: у одного из них нашли сальмонеллу. Информацией об этом поделились в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.