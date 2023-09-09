Прокуратура проводит проверку по факту массового отравления петербуржцев едой из доставки

Прокуратура проводит проверку по факту массового отравления петербуржцев едой из доставки
Фото: pxhere

Петербургская прокуратура организовала проверку по факту массового отравления горожан едой из доставки. Петербуржцы заказали продукты через сервис «Самокат», теперь они госпитализированы.

Прокуратура Невского района Петербурга организовала проверку по факту массового отравления горожан едой производства компании Greenbox. Информацией об этом поделились в пресс-службе надзорного ведомства по Северной столице.

В сообщении отмечается, что на контроль также взяты результаты проверки, проводимой Роспотребнадзором. Напомним, почти 70 человек отравились едой, заказанной через сервис доставки «Самокат» в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что уже 69 петербуржцев отравились едой из доставки: у одного из них нашли сальмонеллу. Информацией об этом поделились в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.

групповое отравление доставка еды новости СПб прокуратура


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Прокуратура проводит проверку по факту массового отравления петербуржцев ...
В России за год апельсины подорожали на 71%
В Петербурге «минировали» 685 объектов: эвакуировано 6 047 человек
Вечером 9 сентября два трамвая изменят маршрут на мосту Александра Невского
Смольный планирует вакцинировать от гриппа 3 млн петербуржцев
В Марокко жертвами землетрясения стали 820 человек
Мария и Павел Погребняк развелись
Умер режиссер Николай Шейко