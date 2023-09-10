Водитель иномарки насмерть сбил петербурженку в Выборгском районе

Автомобилист из Санкт-Петербурга совершил наезд на 40-летнюю женщину в Выборгском районе. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

ДТП произошло на проспекте Энгельса вечером 9 сентября. По информации Gazeta.SPb, водитель американского кроссовера Hyundai Tucson сбил петербурженку, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшая скончалась на месте от телесных повреждений.

После того, как сотрудники правоохранительных органов приехали на место преступления, выяснилось, что автомобилист за 2023 год привлекался к административной ответственности 14 раз, в том числе и за превышение скорости. На данный момент полицейские проводят проверку по факту аварии.

Ранее в Ленинградской области произошло ДТП с участием легковушки и грузовика на трассе «Сортавала». Последствиями аварии стало возгорание автомобиля.