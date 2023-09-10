Водитель иномарки насмерть сбил петербурженку в Выборгском районе

Водитель иномарки насмерть сбил петербурженку в Выборгском районе
Фото: Baltphoto

Автомобилист из Санкт-Петербурга совершил наезд на 40-летнюю женщину в Выборгском районе. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

ДТП произошло на проспекте Энгельса вечером 9 сентября. По информации Gazeta.SPb, водитель американского кроссовера Hyundai Tucson сбил петербурженку, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшая скончалась на месте от телесных повреждений.

После того, как сотрудники правоохранительных органов приехали на место преступления, выяснилось, что автомобилист за 2023 год привлекался к административной ответственности 14 раз, в том числе и за превышение скорости. На данный момент полицейские проводят проверку по факту аварии.

Ранее в Ленинградской области произошло ДТП с участием легковушки и грузовика на трассе «Сортавала». Последствиями аварии стало возгорание автомобиля.

дтп новости СПб смертельная авария


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Водитель иномарки насмерть сбил петербурженку в Выборгском районе
Синоптик Шувалов рассказал, до какого числа в Петербурге сохранится летнее тепло
Вакцина от гриппа поступила во все поликлиники Петербурга
Россиянам запретили въезжать в страны Евросоюза с личными вещами и автомобилями
Иммунолог Калинина объяснила рост заболеваемости ОРВИ в России ...
СК возбудил уголовное дело после отравления петербуржцев едой из доставки
Пропавшего экс-директора петербургского НИИ вакцин ФМБА Трухина нашли под стражей
Петербуржец пострадал в пожаре на Партизана Германа