Постоянно ищет русских женщин: блогер Сардаров об увлечениях Леонардо Ди Каприо

Российский блогер и писатель Амиран Сардаров рассказал о встрече в ресторане с американским актером Леонардо Ди Каприо.

Несмотря на загруженный график звезды фильма «Волк с Уолл-стрит», поклонники регулярно видят его в компании новой девушки. Так, в начале 2023 года Ди Каприо встречался с моделью Эден Полани, весной папарацци запечатлели его вместе с телеведущей Майей Джама, а летом актер улетел отдыхать вместе с манекенщицами Нилам Гилл и Меган Рош. При этом знаменитость не скрывает своей любви к женскому полу и всегда находится в поиске новых увлечений.

Такую информацию подтвердил и Сардаров. В беседе с блогером Никитой Ефремовым для его YouTube-шоу NE SHOPPING он рассказал, как встретил голливудскую звезду в ресторане. По словам Сардарова, Ди Каприо он встретил в одном из ресторанов, когда жил в США. Заведение открыл повар актера и экранный Джек из «Титаника» регулярно заходит к нему на обед.

Блогер отметил, что не узнал звезду и даже не обратил на него внимания. Ди Каприо он описал как «пухлого мужичка», который сидел за соседним столом, курил и смотрел в телефон. При этом, по словам писателя, Ди Каприо все время ищет русских женщин.

«Ди Каприо ходит все время в кепке, курит и сидит в телефоне, ищет русских телок-моделей. Я его в первый раз даже не узнал», — сказал Сардаров.

Напомним, по последней информации иностранных СМИ, актер встречается с итальянской топ-моделью Витторией Чертти. Несколько недель они провели в путешествиях по Санта-Барбаре, а затем улетели на Ибицу.

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