Около 37% петербуржцев хранят сбережения в долларах и евро

В Санкт-Петербурге от 30 до 37% жителей предпочитают формировать свои сбережения в валюте. Всего по стране свои активы в долларах и евро хранят 54% россиян.

Примерно 37% жителей Северной столицы хранят свои денежные накопления в долларах и евро. Аналогичная ситуация наблюдается и в Москве. Примечательно, что в других регионах России данный показатель меняется. Так, в Краснодаре и Новосибирской области формируют свои сбережения в валюте 50-56%, пишет ТАСС со ссылкой на опрос страхового дома «ВСК».

Всего по России больше половины (54%) граждан предпочитают хранить деньги в долларах. В тройку лидеров среди валюты также вошли евро и юань. Среди мужчин данный показатель выше и составляет 61%. Среди женщин сбережения в валюте хранят только 46% опрошенных.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны нет целей «уничтожить» американский доллар.