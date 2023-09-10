В России могут возобновить производство танков Т-80

АО «Концерн «Уралвагонзавод» планирует начать производить танки Т-80. С таким предложением к руководству предприятия обратилось Министерство обороны России.

О возможном возобновлении танка рассказал генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов в беседе с журналистами телеканала «Звезда». По его словам, с соответствующим предложением к нему обратилось Минобороны РФ и на данный момент идет обсуждение вопроса.

Потапов подчеркнул, что производство Т-80 требует новых мощностей, которых возможно достичь при участии в деле министерства промышленности и торговли.

Напомним, первая модель бронированной боевой машины начали производить еще в 1976-1978 годах. После танк неоднократно совершенствовали, а последняя модификация – Т-80ВМ поступила на вооружение ВС РФ в 2019 году.

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