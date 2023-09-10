В Гатчинском районе высадили деревья для будущей аллеи выпускников

Молодые яблони и саженцы сирени посадили в обновленном «Севере Ритингов» в Гатчинском районе Ленинградской области. В будущем растения составят аллею выпускников.

В высадке деревьев принимали участие выпускники Президентской программы подготовки управленческих кадров, а также ученики школы Дружногорского городского поседения. Проект по благоустройству зеленой зоны был разработан в 2022 году и реализуется в рамках федерального проекта «Формирования комфортной городской среды».

Будущая аллея выпускников будет состоять из молодых яблонь и саженцев сирени. Саженцы именно этих растений 10 сентября были высажены в «Сквере Ритингов», говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленобласти.

Напомним, ранее стало известно о планах на благоустройство Емельяновского сквера в Санкт-Петербурге. Обновить зеленую зону обещают до 15 октября.