В Петербурге нашли подрядчика для строительства нового комплекса по переработке отходов

В Петербурге нашли подрядчика для строительства нового комплекса по переработке отходов
Фото: Baltphoto

Строительством комплекса по переработке отходов «Островский» за 12 миллиардов рублей займется компания, входящая в структуры московского ООО «Энергосеть».

Отмечается, что организация стала единственным участником торгов, кто согласился возвести завод по переработке мусора в Ленинградской области. Кроме того, журналисты «Коммерсанта» отметили, что конечная сумма в 12 миллиардов рублей почти в два раза превышает первоначальный объем инвестиций. Увеличение затрат даже эксперты из Санкт-Петербурга не могут объяснить ростом цен на оборудование и стройматериалы.

Подготовка площадки для будущего завода началась еще в июле. Предполагается, что комплекс будет состоять из линий сортировки, закрытого участка компостирования, площадки для размещения ТКО, не подлежащих переработку и других.

Ранее стало известно, что запуск КПО «Островский» планируется уже в конце 2024 года.

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