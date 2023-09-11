В Петербурге нашли подрядчика для строительства нового комплекса по переработке отходов

Строительством комплекса по переработке отходов «Островский» за 12 миллиардов рублей займется компания, входящая в структуры московского ООО «Энергосеть».

Отмечается, что организация стала единственным участником торгов, кто согласился возвести завод по переработке мусора в Ленинградской области. Кроме того, журналисты «Коммерсанта» отметили, что конечная сумма в 12 миллиардов рублей почти в два раза превышает первоначальный объем инвестиций. Увеличение затрат даже эксперты из Санкт-Петербурга не могут объяснить ростом цен на оборудование и стройматериалы.

Подготовка площадки для будущего завода началась еще в июле. Предполагается, что комплекс будет состоять из линий сортировки, закрытого участка компостирования, площадки для размещения ТКО, не подлежащих переработку и других.

Ранее стало известно, что запуск КПО «Островский» планируется уже в конце 2024 года.