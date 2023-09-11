Футболит Андрей Аршавин был замечен в компании новой девушки

Бывший капитан сборной России и футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Андрей Аршавин появился на публике с блондинкой приятной внешности. Кадры с именитым спортсменом опубликовала сама девушка.

Фотографии с футболистом блондинка по имени Яна опубликовала в социальных сетях. На кадрах с Аршавиным она сидит за столом в ресторане и нежно целует его в шею. Сам экс-капитан «Зенита» при этом обнимает новую пассию. Под постом девушка также отметила профиль спортсмена, добавив к нему смайлик-сердечко.

Судя по всему, сама девушка никак не связана с миром спорта или шоу-бизнеса, а на ее профиль подписано чуть больше 19 тысяч человек. При этом она активно публикует фотографии из разных стран мира, в том числе из Италии, Парижа и Мальдив. В постах блондинка предстает перед поклонниками в разных платьях и нарядах. Посещает светские мероприятия и модные места.

На данный момент неизвестно, где и как знаменитый футболист познакомился с новой девушкой, поскольку сам Аршавин пока предпочитает хранить молчание.

Стоит отметить, что именитый игрок «Зенита» девять лет состоял в незарегистрированном браке с телеведущей Юлией Барановской. За годы отношений у них родилось трое детей, однако знаменитости решили развестись. Вслед за этим СМИ начали писать о многочисленных судебных разбирательствах между экс-супругами, последний из которых касался алиментов.

Три года спустя Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой, с которой познакомился в Лондоне. В браке у супругов родилась дочь, а спустя два года пара сообщила о расставании. После развода женщина рассказала журналу VOICE, что у Аршавина были и другие женщины.

«Я обалдела. Я четыре года жила в полном обмане. Не хватало ему этого адреналина», — призналась бывшая возлюбленная футболиста.

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