Власти Петербурга могут забрать полномочия на проведения госэкспертизы проектов метро

Власти Санкт-Петербурга хотят передать на городской уровень полномочия на проведения государственной экспертизы проектной документации и инженерных взысканий при строительстве метро, а также реконструкции памятников федерального значения.

Представители Смольного подготовили проект федерального закона, который внесет правки в Градостроительный кодекс. Предполагается, что после его принятия власти города на Неве будут наделены полномочиями на проведения госэкспертизы по строительству объектов метра, а также обновления памятников.

В качестве аргумента в пользу инициативы авторы проекта отмечают, что подобным правом наделена Москва, а Петербург также имеет статус города федерального значения. Кроме того, по мнению чиновников, экспертиза на федеральном уровне сильно тормозит процесс, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте правительства города. Проект закона будет проходить антикоррупционную экспертизу до 25 сентября.

Ранее строительство метро изменило движение трех автобусов в Приморском районе.