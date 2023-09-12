В Выборгском районе на два дня закроют трамвайное движение

На севере Петербурга на два дня будет закрыта часть трамвайного движения. Об этом рассказали в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Петербуржцы столкнутся с неудобствами при проезде на общественном транспорте в Выборгском районе города. В связи с проведением ремонтных работ в период с 01:30 16 сентября до 04:30 18 сентября закроют трамвайное движение по проспекту Просвещения от проспекта Художников до проспекта Культуры. Информацией об этом поделились в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Так, трамвай №58 проследует от остановки «Улица Жени Егоровой» по Суздальскому проспекту, Выборгскому шоссе, проспектам Энгельса, Луначарского и Культуры до остановки «Проспект Культуры». Трамвайный маршрут №100 будет курировать от остановки «Придорожная аллея» по проспектам Энгельса, Луначарского, Культуры и Просвещения, далее по улице Руставели до остановки «Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербург из Екатеринбурга прибыл первый трамвай «Достоевский».