В Петербург из Екатеринбурга прибыл первый трамвай «Достоевский»

Новый трамвай «Достоевский» привезли из Екатеринбурга в Петербург. Транспорт пока проходит тестирование.

В Петербург из Екатеринбурга привезли первый трехсекционный двухкабинный низкопольный трамвай модели 71-431Р «Достоевский». Его собрали на заводе «Уралтрансмаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») по заказу ГУП «Горэлектротранс». Информацией об этом поделились в пресс-службе комитета по транспорту Северной столицы.

Новый трамвай разработали специально для центра города на Неве с учетом исторической инфраструктуры Трамвайного парка №3, которая является объектом культурного наследия. Транспорт на данный момент проходит тестирование. Кроме того, «Достоевский» выполнен в винтажном стиле.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что по проспекту Маршала Жукова до 15 сентября ограничат трамвайное движение.