В Петербурге фальшивомонетчица получила срок

В Петербурге пенсионерка стала жертвой мошенницы, которая притворилась сотрудницей пенсионного фонда и заверила пожилую горожанку, что в стране проходит денежная реформа и надо менять купюры. Однако потерпевшая не получила ничего взамен своих 1,3 млн рублей.

В Петербурге пожилая местная жительница стала жертвой мошенницы, которая представилась сотрудницей пенсионного фонда. Аферистка убедила 88-летнюю женщину в том, что в России проводится денежная реформа. Она заверила, что накопления наличными нужно обменять на купюры нового образца, потерпевшая согласилась. Информацией об этом поделились в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.

В качестве аргумента мошенница использовала якобы распоряжение Правительства России. Собрав средства, пожилая женщина приготовилась отдать их злоумышленнице. Через время к ней приехала неизвестная женщина с маской на лице и забрала у пенсионерки 1,3 млн рублей, дав обещание, что через полчаса принесет новые купюры.

Однако к потерпевшей больше никто не приехал и ничего не привез. Сотрудники правоохранительных органов смогли найти аферистку и собрать доказательную базу, после чего ее отдали под суд, который вынес ей приговор. Мошенница получила наказание в виде лишения свободы на три с половиной года с обязательством компенсировать причиненный ущерб.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полицейские Петербурга задержали подозреваемого в мошенничестве и вымогательстве. В середине августа 17-летний житель Петербурга встретился с малознакомым человеком, который посадил его в свой автомобиль Audi Q7 и вместе с сообщниками начал вымогать деньги.