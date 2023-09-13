В Петербурге состоялось первое заседание осенней сессии ЗакСа

В Петербурге прошло первое заседание осенней сессии ЗакСа. В первом чтении приняли ряд документов.

Законодательное собрание Петербурга провело первое заседание осенней сессии в Мариинском дворце. Эта первая встреча депутатов в новом парламентском году. Информацией об этом поделился председатель ЗакСа Александр Бельский в своем телеграм-канале.

В первом чтении были приняты сразу несколько документов, например, расширение аппаратов мировых судей. Для муниципалитетов приняли документ о трехлетних бюджетах. Таким образом планируют искоренить единую систему финансового планирования. Кроме того, в первом чтении приняли законопроект о поддержке социально ориентированных НКО и о расширении числа источников для пополнения Дорожного фонда.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали о новых правилах в зоне платной парковки.