В Петербурге состоялось первое заседание осенней сессии ЗакСа

В Петербурге состоялось первое заседание осенней сессии ЗакСа
Фото: Baltphoto / Вероник Овсянникова

В Петербурге прошло первое заседание осенней сессии ЗакСа. В первом чтении приняли ряд документов.

Законодательное собрание Петербурга провело первое заседание осенней сессии в Мариинском дворце. Эта первая встреча депутатов в новом парламентском году. Информацией об этом поделился председатель ЗакСа Александр Бельский в своем телеграм-канале.

В первом чтении были приняты сразу несколько документов, например, расширение аппаратов мировых судей. Для муниципалитетов приняли документ о трехлетних бюджетах. Таким образом планируют искоренить единую систему финансового планирования. Кроме того, в первом чтении приняли законопроект о поддержке социально ориентированных НКО и о расширении числа источников для пополнения Дорожного фонда.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали о новых правилах в зоне платной парковки.

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