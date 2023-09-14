Иномарку разломило на две части в результате смертельного ДТП на трассе «Скандинавия»

В Выборгском районе Ленинградской области водитель BMW врезался в препятствие на высокой скорости и съехал в кювет.

Утром, 14 сентября, на 67-м километре трассы «Скандинавия» недалеко от поселка Огоньки произошло новое ДТП. Во время дождя автомобиль марки BMW потерял управление на скользкой дороге и врезался в препятствие. Транспортное средство разломило на части, одна из которых уехала в кювет.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, водителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Рядом с ним сидела 39-летняя женщина, которая скончалась на месте. На заднем сидении также был обнаружен ребенок, пристегнутый к детскому креслу. Он находится под наблюдением врачей, но его состояние оценивают как тяжелое.

Ранее пять человек пострадали при массовом ДТП на Пискаревском проспекте в Петербурге.