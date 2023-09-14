Новый летний свадебный сезон в Петербурге побил рекорд по количеству регистрации браков

За три месяца лета 2023 года жители Санкт-Петербурга заключили 18,7 тысячи браков. Данный показатель на 5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет.

Последние несколько лет город на Неве стал местом, куда предпочитают приезжать россияне для заключения браков из-за уникальной атмосферы и архитектуры Петербурга. Органы ЗАГС Северной столицы продолжают фиксировать рекорды, и новый летний сезон не стал исключением. Так, за три месяца лета 2023 года в брак вступило 18,7 тысячи молодоженов, что больше на 5% за тот же период последние пять лет.

При этом средний возраст среди женихов составил 32 года, а среди невест – 30 лет. Самым младшим новобрачным было по 18 и 17 лет. Кроме того, в 2023 году свои отношения узаконили 96-летний жених и 83-летняя невеста, пишет «Петербург2».

Примечательно, что чаще всего влюбленные заключали браки в Дворце бракосочетания №1, а Дворец бракосочетания №2 идет следом за ним по популярности. Третье место разделили между собой отделы Петродворцового и Пушкинского районов.