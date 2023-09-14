Финансист Колбасина рассказала, как привить ребенку финансовую грамотность

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина считает, что давать деньги ребенку стоит тогда, когда он начнет понимать базовые финансовые принципы.

Согласно исследованию, многие родители дают своим детям деньги на карманные расходы. Кто-то получает средства с шести лет, а кто-то только с 13 или 14. Чаще всего респонденты отмечали, что дают ребенку 500 рублей в неделю, 26% при этом готовы выделить своему чаду от 500 до 1000 рублей, а 4% детей и вовсе получают от родителей больше трех тысяч рублей.

При этом, по словам Колбасиной, давать первые деньги ребенку можно в возрасте семи-восьми лет, когда школьник проявляет интерес к финансам и умеет считать. Эксперт также рекомендовала сделать копилку для малыша, куда он будет складывать накопления.

А вот банковская карточка имеет свои плюсы и минусы. Финансист отметила, родители смогут контролировать расходы ребенка и заблокировать счет в случае потери карты, однако так дети не смогут почувствовать деньги.

«Не критикуйте детей за ненужные траты — так вы только привьете лишние страхи и чувство вины. Важно научить считать расходы: например, ребенок может отслеживать их в банковском приложении», — цитирует Колбасину телеканал «360».

Она также посоветовала обговаривать сумму карманных денег наперед и не выдавать их авансом. Даже если ребенку будет не хватать средств, не стоит поддаваться на уговоры и просьбы помочь, заключила эксперт.