Полицейские Петербурга обнаружили наркоплантацию в доме на берегу Финского залива

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали 11 килограммов наркотиков и 45 кустов растений, содержащих психотропные вещества.

Наркоплантацию обнаружили у 42-летнего петербуржца в доме, расположенном на берегу Финского залива в Приморском районе. По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, оперативники ликвидировали 11 килограммов наркотиков, 45 кустов растения, которые содержат психотропные вещества, а также оборудование для культивации.

Самого нарушителя сотрудники правоохранительных органов задержали. Его подозревают в незаконном разведении наркосадержащих растений на продажу. Расследование по данному инциденту продолжается и мера пресечения виновному будет избрана судом.

Ранее таможенники задержали злоумышленника, который пытался провести в Петербург наркотики из Прибалтики.