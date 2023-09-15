Певец SHAMAN не отправится в армию даже после новых изменений в законе

Российский певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, не отправится в армию или зону проведения спецоперации Донбассе, несмотря на новые изменения в законодательстве РФ.

С августа 2023 года в силу вступил новый закон, согласно которому предельный призывной возраст увеличился с 27 до 30 лет. Журналисты издания РИА «ФедералПресс» решили выяснить, затронет ли изменение в законе певца SHAMAN. По информации издания, исполнитель хита «Я русский» большую часть своей жизни учился, поэтому имел законную отсрочку.

К моменту окончания академии музыки имени Гнесиных артисту исполнилось 25 лет, однако ни он, ни его представители не сообщали о том, служил ли артист в армии. Стоит отметить, что после начала спецоперации SHAMAN отправился в зону СВО, где выступал с концертами перед соотечественниками. Кроме того, журналисты отмечают, что к тому моменту, как ввели новый закон об увеличении призывного возраста, певцу уже исполнился 31 год, поэтому он не может быть зачислен в армию по новым правилам.

Ранее SHAMAN поделился с поклонниками самыми яркими воспоминаниями с концерта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».