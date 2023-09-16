«Любовь в шалаше – полная фигня»: Тарзан о тайной свадьбе сына

«Любовь в шалаше – полная фигня»: Тарзан о тайной свадьбе сына
Фото: кадр из клипа "Жара" с YouTube-канала Наташи Королевой

Сергей Глушко высказался о сыне на фоне слухов о его тайной свадьбе. Звездный родитель сравнивает ситуацию со своим первым браком.

Избранница сына Тарзана и Наташи Королевой, Архипа Глушко, взбудоражила публику снимками, на которых отчетливо видно кольцо на пальце. Многие подумали, что 21-летний сын звездных родителей тайно женился. По этому поводу высказался Тарзан (Сергей Глушко) в ходе своей выставки картин.

Как сообщает Starhit, Глушко-старший заявил, что Архип – еще ребенок и сейчас учится, а «любовь в шалаше – полная фигня». Он высказал, что никакой свадьбы не было. Сергей вспоминает свой первый брак, который разбился, после того, как началась взрослая жизнь. Поэтому и сыну торопиться в этом вопросе не стоит.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что поклонники заподозрили, что Наташа Королева станет бабушкой. Архип, 20-летний сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, живет в съемной квартире с возлюбленной Мелиссой Волынкиной.

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