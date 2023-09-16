В Калининском районе отмечают Большой семейный фестиваль

В Калининском районе проходит Большой семейный фестиваль. Для петербуржцев подготовили развлекательную и образовательную программы.

В Муринском парке в субботу, 16 сентября, проходит Большой семейный фестиваль. В рамках мероприятия были размещены 19 площадок, на которых взрослые и дети могут принять участие в мастер-классах по дизайну, моделированию, благоустройству и другим направлениям. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Также на площадке «Лекторий» местным жителям рассказывают о жилищных программах, в том числе, о нулевой ипотеке. Кроме того, для петербуржцев подготовили викторины и квесты. Семейные фестивали рассчитаны на членов семей разных возрастных категорий, в том числе и пенсионеров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России покажут три фильма из программы Венецианского фестиваля.