Петербург попал в список антилидеров по количеству дешевого вторичного жилья

Петербург отличился высокой стоимостью квартир на вторичном рынке. Об этом говорит статистика.

Петербург попал в список антилидеров по количеству недорогой недвижимости на вторичном рынке жилья. В городе только 0,1% жилья стоимостью до 2 млн рублей. Об этом стало известно благодаря исследованиям аналитиков.

Как сообщают «Известия», антирейтинг возглавили Новосибирск с 1,4%, Краснодар с 1,7%, Уфа с 2%, Омск и Самара с 2,7%, Воронеж с 2,8% и Пермь с 3,4%. Самыми дешевыми обычно являются миниатюрные квартиры до 20 квадратных метров площадью, бывшие нежилые помещения или квартиры в неудовлетворительном состоянии. Спрос на такое жилье есть, хотя приобретать его рискованно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что кадастровая переоценка повергла в шок собственников недвижимости в Петербурге. Так, пересчитали стоимость квартир, нежилых помещений, зданий, сооружений, машиномест и недостроенных объектов.