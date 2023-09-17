Как ежемесячно получать выплаты из материнского капитала

Россиянам рассказали, как ежемесячно получать средства из материнского капитала на ребенка до трех лет. Оказалось, есть одно условие.

Забота детям нужна непрерывно, в том числе и обеспечение их всем необходимым. По этой причине у российских родителей есть возможность ежемесячно получать выплаты из материнского капитала на нужды несовершеннолетних детей. Однако, есть некоторые условия. Информацией об этом поделились на портале «Объясняем.рф».

Так, доход на одного человека не должен превышать двух прожиточных минимумов. Кроме того, средства выплачиваются на ребенка до трех лет. Никаких требований к занятости или имуществу родителей нет. Для получения выплат необходимо подать заявление через портал «Госуслуг» или на сайте Соцфонда или же лично, также через Соцфонд или МФЦ. Средства начисляются пятого числа каждого месяца за предыдущий. Размер равен прожиточному минимуму ребенка по региону.

Также россиянам напомнили, что размер материнского капитала за первенца равен 589,5 тысячам рублей. Сертификат предоставляется автоматически на портале «Госуслуги» в течение пяти дней после рождения ребенка. Граждане имеют право потратить деньги на: на улучшение жилищных условий; образование детей; накопительную пенсию мамы; ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет.

Гражданам также пояснили, что при оформлении пособия на ребенка, материнский капитал как федеральный, так и региональный, не учитывается в качестве дохода семьи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что родители детей-инвалидов смогут получать выплаты и работать.