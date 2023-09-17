Велогонка La Strada привела к пробкам в Петербурге

Любительская гонка велосипедистов привела к пробкам в центре Петербурга. Некоторые участки дорог особенно «покраснели».

В центре Петербурга в связи с проведением любительского велопробега La Strada образовались транспортные заторы. Большую часть транспортных ограничений уже сняли. О пробках свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

На карте видно, что «покраснели» Дворцовый мост и Дворцовый проезд в сторону к станции метро «Адмиралтейская». Кроме того, пробками сковало Садовую улицу в обе стороны. На Петроградской стороне транспортный коллапс на Кронверкской набережной в сторону Троицкого моста.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге началась любительская велогонка LaStrada. Для участников предоставили три кольцевых трассы разной протяженности: 20, 40 и 80 километров. Маршруты пролегают на Петроградской стороне и на Васильевском острове.