В Петербурге началась любительская велогонка LaStrada

В Петербурге стартовала любительская велогонка LaStrada. Для участников подготовили трассы разной протяженности.

В Петербурге в воскресенье, 17 сентября, началась любительская велогонка LaStrada. Для велосипедистов подготовили три дистанции. Информацией об этом поделились в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Для участников предоставили три кольцевых трассы разной протяженности: 20, 40 и 80 километров. Маршруты пролегают на Петроградской стороне и на Васильевском острове. Лучших среди тех, кто проехал 40 и 80 километров, наградят. Для болельщиков действует фан-зона с музыкой и развлечениями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врачи выписали одну из пострадавших велосипедисток после ДТП на трассе «Скандинавия». В медучреждениях остаются еще восемь детей. Одна из них находится в тяжелом состоянии, самочувствие остальных девочек оценивается как тяжелое или удовлетворительное.