Дорожные работы на Энергетиков внесут коррективы в движение автобусов №22 и №181

На Энергетиков будут проводить дорожные работы. Из-за этого скорректируют маршруты автобусов №22 и №181.

На проспекте Энергетиков 18 сентября будут проводиться дорожные работы, которые внесут коррективы в маршруты автобусов №22 и №181. Информацией об этом поделились в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Так, маршрут №28 проследует от конечной остановки «Улица Стасовой» по Салтыковской дороге, Екатерининскому проспекту, проспекту Энергетиков и далее по своей обычной трассе. Автобус №181 проедет от конечной остановки «Улица Стасовой» по обычному маршруту. От остановки «Площадь Репина» он свернет к проспекту Энергетиков, далее по проспекту Маршала Блюхера и Салтыковской дороге до остановки «Улица Стасовой».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство метро в Приморском районе изменило движение трех автобусов.