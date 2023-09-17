Дорожные работы на Энергетиков внесут коррективы в движение автобусов №22 и №181

Дорожные работы на Энергетиков внесут коррективы в движение автобусов №22 и №181
Фото: Baltphoto

На Энергетиков будут проводить дорожные работы. Из-за этого скорректируют маршруты автобусов №22 и №181.

На проспекте Энергетиков 18 сентября будут проводиться дорожные работы, которые внесут коррективы в маршруты автобусов №22 и №181. Информацией об этом поделились в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Так, маршрут №28 проследует от конечной остановки «Улица Стасовой» по Салтыковской дороге, Екатерининскому проспекту, проспекту Энергетиков и далее по своей обычной трассе. Автобус №181 проедет от конечной остановки «Улица Стасовой» по обычному маршруту. От остановки «Площадь Репина» он свернет к проспекту Энергетиков, далее по проспекту Маршала Блюхера и Салтыковской дороге до остановки «Улица Стасовой».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство метро в Приморском районе изменило движение трех автобусов.

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Дорожные работы на Энергетиков внесут коррективы в движение автобусов №22 и №181
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