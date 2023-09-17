Пассажиропоток на границе с Финляндией сократился на 7%

На российско-финской границе на 7% сократился пассажиропоток. В Евросоюзе начали действовать новые санкции против России, они коснулись и личного транспорта россиян.

Пассажиропоток на трех крупнейших пунктах пропуска на российской границе в юго-восточной Финляндии сократился на 7,3% в первый день запрета на ввоз в Евросоюз зарегистрированных в РФ автомобилей. Информацией об этом с журналистами поделились в пресс-службе пограничной охраны Финляндии.

Как сообщают РИА новости, с 16 сентября Суоми выполняет рекомендации Еврокомиссии по запрету ввоза личного транспорта россиян на территорию ЕС в рамках санкций против Российской Федерации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Финляндия не запретила въезд российским авто. Суоми приняла решение пренебречь рекомендацией Евросоюза и не стала запрещать посещение на автомобилях с российской регистрацией, поэтому туристы могут не опасаться за изъятие авто.