В Ленобласти «минировали» три объекта

В Ленобласти «минировали» три объекта
Фото: Baltphoto

В Ленинградской области под угрозой минирования оказались три объекта. Возбуждены уголовные дела.

В субботу, 16 сентября, в полицию Ленинградской области поступила информация об угрозе минирования трех объектов, расположенных на территории региона. Сообщения с угрозами поступили с двух электронных адресов и одного номера телефона.

Как стало известно Gazeta.SPb, якобы бомбы были заложены в два образовательных объекта и один торговый. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр всех территорий. Никаких взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было. Возбуждены уголовные дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Мурино анонимные угрозы минирования сорвали линейку в школе №1. Всех присутствующих попросили покинуть территорию школы. На кадрах видно, как нарядные дети столпились вместе с родителями за воротами учебного учреждения среди высотных домов.

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