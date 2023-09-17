Петербург попал в топ самых популярных городов для отдыха осенью

Петербург оказался в топе наиболее популярных городов для отдыха осенью. В тройку лидеров попали еще два российских региона.

Около 15% жителей Росси, которые планируют отпуск осенью, проведут его дома. Также по 6% респондентов собираются отправиться на дачу или в поездку по России. Стало известно, что именно Петербург стал самым популярным направлением для отдыха осенью среди граждан России. Информацию об этом сообщают петербургские СМИ.

Также известно, что в тройку лидеров попали Краснодарский край и Северный Кавказ. Эти направления оказались самыми востребованными у россиян для осеннего отдыха.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что большая часть российских туристов провела отпуск на море. В целом отпуск на море проводили 68% туристов. На втором месте по популярности оказались лечебные курорты.