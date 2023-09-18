Волочкова рассказала, как шантажируют артисток Большого театра

Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что артисток Большого театра в Москве вынуждают спать с «толстопузыми мужиками», угрожая при этом завершением карьеры.

Именитая танцовщица не раз становилась центром скандалов и интриг, однако в новом интервью журналистам экс-балерина Большого театра призналась, что хочет помочь своим коллегам. Так, по словам знаменитости, к ней обращаются молодые артистки и рассказывают, как руководство театра вынуждает их заниматься проституцией.

Волочкова рассказала, что под видом концерта Большого театра администраторы «загоняют» их по списку к «толстопузым мужикам», а банкет оборачивается постелью. Если какая-то из артисток выразит свое недовольство или откажется, ей начинают угрожать завершением карьеры.

«А когда говоришь: «Я не хочу, я там не могу, у меня любимый человек», им сразу говорили: «Тогда это последняя твоя поездка», — цитирует балерину NEWS.ru.

При этом Волочкова отметила, что на просьбы о помощи всегда задает девочкам вопрос о готовности отстаивать свое мнение в суде и публично рассказать такие истории, но молодые артистки всегда отвечают отрицательно. Звезда также подчеркнула, что когда-то сама могла стать жертвой харрасмента, но смогла отстоять личные границы и не потеряла при этом ролей.

Ранее концерты музыканта Игоря Николаева начали отменять по всей России на фоне новостей о госпитализации артиста.