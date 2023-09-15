Концерты Игоря Николаева начали отменять по всей России после госпитализации артиста

Концерты Игоря Николаева начали отменять по всей России после госпитализации артиста
Фото: скриншот с YouTube-канала "Игорь Николаев"

Выступления народного артиста Российской Федерации Игоря Николаева не состоятся сразу в нескольких городах страны. Концерты звезды отменили на фоне сообщений о проблемах с сердцем.

В кассах концертных залах Краснодара, Ростова и Сочи уже сообщили об отмене выступлений Николаева на ближайшие дни. СМИ сообщают, что у артиста также были запланированы выходы на сцену в Волгограде. Отмечается, что мероприятия с участием исполнителя были запланированы на период с 19 по 21 сентября.

«Продажу билетов пока закрыли, потому что артист попал в больницу», — приводит слова представителя центрального концертного зала «Кубанского казачьего хора» в Краснодаре «Газета.Ru».

Напомним, новость о госпитализации Николаева появилась 15 сентября. Сообщается, что артист находится в одной из столичных клиник из-за проблем с сердцем. Предположительно, музыкант перенес новый инфаркт.

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