Игорь Николаев госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем

Народный артист России, певец Игорь Николаев находится в больнице из-за проблем с сердцем. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Исполнитель хита «Выпьем за любовь» был госпитализирован в одну из столичных клиник 15 сентября. По информации СМИ, у Николаева возникли проблемы с сердцем, из-за чего его поместили в палату интенсивной терапии. Источники канала РЕН ТВ также отмечают, что врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Напомним, а 2021 году певец перенес инфаркт, после которого, после которого у 63-летнего артиста начались проблемы со здоровьем. В конце января 2023 года музыкант также был госпитализирован в московский кардиоцентр с новым инфарктом. Знаменитости сделали операцию на сердце, установив стенты.

Ранее певица Татьяна Буланова рассказала, что не живет с молодым супругом спустя три месяца после свадьбы из-за кризиса в отношениях.