Татьяна Буланова рассказала о кризисе в отношениях с молодым супругом

Советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова призналась, что живет отдельно от супруга, бизнесмена Валерия Руднева из-за разногласий.

Свадьба в Петербурге и счастливая жизнь

Летом 2023 года исполнительница хита «Мой ненаглядный» третий раз вышла замуж. Новым избранником 54-летней певицы стал бывший спортсмен и действующий бизнесмен Валерий Руднев. Знаменитость признавалась, что встречалась с мужчиной несколько лет и за это время поняла – они одна семья. Поклонники радуются за кумира и поздравляют ее со счастливым браком. Сама Буланова рассказывает, что в их отношениях царит гармония и взаимопонимание, несмотря на то, что избранник моложе ее на 19 лет.

Перед свадьбой певица сбросила пару лишних килограмм, устроила девичник и зарезервировала одно из самых красивых мест Санкт-Петербурга для помолвки. На торжество собрались многие звезды российского шоу-бизнеса, среди которых были телеведущая Светлана Бондарчук, теннисистка Светлана Кузнецова, певец Кай Метов и другие. После свадьбы мужчина подарил невесте ресторан в Северной столице, поэтому последнее время артистка осваивает новое для себя дело.

Новобрачные не смогли решить, где будут жить

Однако, по словам Булановой, в их отношениях наступил кризис спустя три месяца после свадьбы. В беседе с журналистами шоу «Мой герой» на телеканале «ТВЦ» певица призналась, что не живет вместе с молодым супругом. Оказалось, что экс-теннисист больше привязан к Москве, а звезда 90-х к Петербургу. Поэтому возлюбленные живут не просто в разных квартирах, а в разных городах, но стараются навещать друг друга.

Артистка отметила, что разногласия в их семье по поводу места жительства есть, но они никак не влияют на чувства. Буланова рассказала, что ее муж не готов жить на два города, и она не знает, что будет дальше. Однако подчеркнула, что мужчина старается идти на уступки и часто бывает в городе на Неве.

«Он может выбрать, где будет жить, но скорее всего, будет там, где», — объяснила знаменитость.

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