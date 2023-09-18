Петербуржец отсудил у продавца больше 800 тысяч рублей за сломанные часы

Житель Санкт-Петербурга обратился в суд с требованием взыскать средства с ООО «ТИ Эйч Ритейл РУС», которая не смогла починить часы стоимостью 350 тысяч рублей.

В конце октября 2021 года житель Северной столицы приобрел часы, стоимостью 350 тысяч рублей в магазине, владельцем которой является компания «ТИ Эйч Ритейл РУС». Во время эксплуатации петербуржец заметил, что часы отстают до 1 минуты в день. Кроме того, он пожаловался на проблемы с перестановкой даты.

Спустя почти месяц после покупки мужчина сдал часы в гарантийный сервис. В ходе приемки было задокументировано, что часы имеют видимые микроцарапины. В течении следующих десяти месяцев петербуржец и владелец магазина вели переговоры но не смогли прийти к соглашению и в результате мужчине вернули часы. Однако на их корпусе после «ремонта» была обнаружена новая вмятина, которая не была задокументирована при сдаче в гарантийный центр.

В связи с этим житель города на Неве решил подать в суд на владельца магазина. По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, продавец не смог предоставить доказательства продажи истцу часов в надлежащем качества, поэтому суд обязал компанию выплатить мужчине 810 тысяч рублей, в которые включены стоимость часов, неустойка, компенсация морального вреда и штраф.

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