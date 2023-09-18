В Генплан Петербурга добавили станцию метро «Центральная усадьба» в Шушарах

В Генплан Петербурга добавили станцию метро «Центральная усадьба» в Шушарах
Фото: Baltphoto

Власти Санкт-Петербурга решили внести в генеральный план города строительство станции метро «Центральная усадьб» в поселке Шушары. Ее строительство планируется начать не раньше 2050 года.

Многие жители Шушар неоднократно жаловались на отсутствие какой-либо возможности нормально ездить из поселка на общественном транспорте. Одноименная станция метро была построена далеко от жилых домов и на данный момент шушарцам удобнее добираться до «Купчино». Власти Северной столицы решили исправить ситуацию и внесли в Генплан города новую станцию «Центральная усадьба».

Об этом свидетельствуют данные из протокола заседания по подготовку изменений в генеральный план, на которые ссылается и kp.spb.ru. При этом в документе указано, что новую станцию собираются начать строить не раньше 2050 года.

Ранее стало известно, что Смольный может забрать себе полномочия на проведение госэкспертизы проектов метро.

метро новости СПб шушары


 

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