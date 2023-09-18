Мобильное приложение для платных парковок в Петербурге обновили после ввода новых правил

Жителям Санкт-Петербурга посоветовали обновить мобильное приложение для оплаты парковок, где появилась возможность проверять наличие разрешений и узнавать о штрафах.

О новых функциях приложения рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга. Отмечается, что с обновлением жители Северной столицы могут посмотреть актуальную информацию о имеющихся у водителя парковочных разрешениях, а также сведениях об абонементах пользователя платных стоянок.

Кроме того, через мобильный телефон теперь можно посмотреть информацию о штрафах и оплатить парковку по новым правилам поминутной оплаты, начиная со второго часа. Ранее решение об изменении способа оплаты приняло правительство Северной столицы.

Напомним, в начале сентября жители Петербурга сообщали о сбоях в работе платных парковок, которые продолжались несколько дней.