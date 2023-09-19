Прокуратура проверит аэродром «Горская» после травмирования парашютисток

Прокуратура проверит аэродром «Горская» после травмирования парашютисток
Фото: Pxhere

Северно-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения правил безопасности на аэродроме «Горская». Ранее две парашютистки жестко приземлились после прыжка и получили серьезные травмы.

Ранее две девушки вместе с инструктором прыгнули в тандеме с парашютом, но, предположительно, попали в порыв ветра и неудачно приземлились в лесу Ленинградской области. Сообщается, что девушки поднялись в небо с аэропорта «Горская» в поселке Лисий Нос. В результате одна из парашютисток получила травму позвоночника, и на данный момент находиться в больнице.

Делом о жестком приземлении заинтересовалась прокуратура. Специалисты проведут проверку соблюдения безопасности по факту оказания услуг прыжков с парашютом, и проверит все обстоятельства происшествия, говориться в сообщении пресс-службы Северно-Западной транспортной прокуратуры.

Ранее петербургская прокуратура начала проверку массового отравления горожан едой из доставки.

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